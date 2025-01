Neues Kuseyer Wahrzeichen wird in der Nacht aus der Bodenhalterung gerissen und auf eine Wiese geworfen. Zudem sind zahlreiche Leitpfosten an der L 22 zerstört.

Kusey. - So schnell verschlägt es Kuseys Ortsbürgermeister Norbert Nieder nicht die Sprache. Aber was er am Sonntagmorgen in seinem Wohnort sehen musste, machte ihn dann doch sprachlos: Unbekannte Täter rissen das neue Wahrzeichen des Dorfes, eine lebensgroße Kuh aus Glasfiber, an allen vier Beinen komplett aus der Verankerung und warfen sie auf eine Wiese auf der gegenüberliegenden Straßenseite.