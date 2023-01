Die Stadt Klötze will einen weiteren Versuch starten, um für die Sanierung des Kunrauer Freibades an Geld zu kommen. Der dortige Förderverein schilderte derweil einem Bundestagsabgeordneten seine Sorgen.

Robert Liebelt (rechts) und Ralf Schumann (2. von links) führten Stadtrat Alexander Kleine (links) und den Bundestagsabgeordneten Herbert Wollmann am Montagnachmittag über das Freibadgelände in Kunrau.

Kunrau - Wenn in Kunrau am 24. Juni 2023 das 50-jährige Bestehen des Freibades begangen wird, gibt es wohl viele Getränke. Ansonsten dürfte es eine ziemlich trockene Party werden. Denn seit 2020 – die Saison wurde damals noch zu Ende gebracht – ist das Freibad geschlossen. Die Filteranlage war total veraltet und die schrägen Wände im Becken sind längst nicht mehr zulässig, erfuhr Herbert Wollmann am Montagnachmittag vom Förderverein. Der SPD-Bundestagsabgeordnete hatte vom Dilemma gehört und wollte sich die Probleme aus erster Hand schildern lassen.