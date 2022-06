Die neueste Variante für die Sanierung des Kunrauer Freibades ist ein Becken im Becken. Allerdings scheinen die Zweifel an der Realisierung zu wachsen. Warum das erste Treffen der Arbeitsgruppe aus ihrer Sicht ein Reinfall war.

Kunrau - Die Freibäder in Kunrau und Klötze bleiben ein Thema. Beide sind sanierungsbedürftig. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Das erste Treffen fand am 24. November statt. Wie Kunraus neuer Ortsbürgermeister Frank Bartels am Montag im Ortschaftsrat berichtete, sei die große Variante für das Kunrauer Freibad mit Kosten von 1,5 Millionen Euro vom Tisch. Die Stadt Klötze könne das Geld nicht aufbringen. Geplant sei nun ein Becken im Becken.