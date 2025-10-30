weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Bleibt einem Mann die Haft erspart?: Landgericht Stendal macht einen Rechtsfehler: BGH hebt Urteil „Lebenslang“auf

Er hatte einen Freund mit Benzin übergossen und angezündet. Dafür wurde ein Lette zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun muss der Fall neu verhandelt werden.

Von Günther Tyllack 30.10.2025, 17:07
Der Angeklagte im Gespräch mit seiner Dolmetscherin.
Der Angeklagte im Gespräch mit seiner Dolmetscherin. Foto: Günther Tyllack

Stendal/Klötze. - Ein wegen versuchten Mordes verurteilter Mann aus Lettland muss womöglich doch nicht lebenslang in Haft. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Stendal vom Februar aufgehoben. Eine andere Strafkammer des Landgerichts muss nun ein neues Urteil sprechen.Der Fall und auch der Prozess hatten seinerzeit nicht nur in Klötze Aufsehen erregt.