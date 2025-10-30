Er hatte einen Freund mit Benzin übergossen und angezündet. Dafür wurde ein Lette zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun muss der Fall neu verhandelt werden.

Der Angeklagte im Gespräch mit seiner Dolmetscherin.

Stendal/Klötze. - Ein wegen versuchten Mordes verurteilter Mann aus Lettland muss womöglich doch nicht lebenslang in Haft. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Stendal vom Februar aufgehoben. Eine andere Strafkammer des Landgerichts muss nun ein neues Urteil sprechen.Der Fall und auch der Prozess hatten seinerzeit nicht nur in Klötze Aufsehen erregt.