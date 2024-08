Susan Dankert betreibt ihren Blumenladen in Steimke in einem kleinen Gartenhäuschen. Das ist zwar nur eine Übergangslösung, aber dennoch ihr erster Schritt zur Wunscherfüllung.

Ein Holzhäuschen am Straßenrand: Das ist der Blumenladen von Susan Dankert in Steimke. Ihr Mann Marvin unterstützt sie.

Steimke. - Wer auf der Bromer Straße in Steimke unterwegs ist, dem fällt am Straßenrand bestimmt ein kleines Holzhäuschen auf. Im ersten Moment regt sich Verwunderung, weil man so ein Holzhäuschen wohl eher in einem Garten vermuten würde und nicht neben einer Ortsdurchfahrt. Umso mehr zieht es die Blicke auf sich. Vor allem wegen der hübschen Gestaltung. Und auch wegen der Menschen, die sich dort tummeln, bisweilen sogar in großer Zahl. Aber was hat es mit diesem Holzhäuschen auf sich? Die Antwort: Es handelt es sich um einen Blumenladen. „Landzauber“, heißt das kleine Geschäft, das von Susan Dankert betrieben wird.