Männer und Trecker: Warum tuckernde Motoren Musik in den Ohren der Altmärker sind

Kusey - Das beruhigende Tuckern alter Motoren war am Sonntagmorgen vor dem „Braunen Hirsch“ in Kusey zu hören. Dort trafen sich die Treckerfreunde von Jörg Reichardt aus Neuferchau zu ihrer alljährlichen Ausfahrt. Die musste 2020 und 2021 wegen Corona ausfallen. Nun ging es wieder los. Vor den Männern lagen 27 Kilometer. Ziel war die Burgruine in Kalbe, wo es eine Führung und dann auch ein Mittagessen gab, nämlich deftiges Gulasch.