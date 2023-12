Hartmut Förster lädt in der Advents- und Weihnachtszeit wieder nach Lüdelsen in sein Krippenmuseum ein. Hier sind an fünf festen Öffnungstagen oder nach individueller Terminvereinbarung Darstellungen der Weihnachtsgeschichte aus allen fünf Kontinenten zu bestaunen.

Foto: Walter Mogk