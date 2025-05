Einen Vorgeschmack auf das, was Jübar bei einer umfassenden Kanalsanierung bevorsteht, gab es bereits im Oktober 2016. Damals musste der gesamte Kreuzungsbereich in der Ortsmitte erneuert werden. Zumindest oberflächlich, das marode Kanalnetz unter der Fahrbahn blieb bis heute unangetastet.

JÜBAR. - Von einem „Projekt für die nächsten 20 Jahre“ spricht Jübars Bürgermeister Carsten Borchert, von einer „Endvariante“, die jetzt so oder gar nicht umgesetzt werden muss, Klötzes Wasserverbands-Chefin Birgit Lange. Gemeint ist die dringend notwendige Sanierung des Kanalnetzes in Jübar. Das ist so marode, dass es immer wieder an verschiedenen Stellen Einbrüche gibt.