Dieses neue Angebot der Stadt Klötze kommt an

Nur wenige Tage nach der Meldung bei „Sag’s uns einfach“ funktionierte die Tür am Köbelitzer Friedhof wieder richtig.

Klötze. - Beim Sandkasten auf dem Spielplatz in Böckwitz sind die Bretter der Umrandung verrottet. Darauf wies Einwohner Ralf Düring am 4. Dezember 2024 im Jahrstedter Ortschaftsrat hin. „Wird da noch vor dem Frühjahr was gemacht?“, fragte er. „Wir schauen uns das mal an“, antwortete Ortsbürgermeister André Homeyer. Gleichzeitig machte er Düring darauf aufmerksam, dass man sowas auch auf der Homepage der Stadt Klötze melden kann. Denn dort gibt es „Sag’s uns einfach“.