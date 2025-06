Drei Kindertagesstätten in der Einheitsgemeinde Klötze wechselten zu einem anderen Essensanbieter. Die Stadtverwaltung bot im Vorfeld eine Verkostung der Mahlzeiten an.

Auch in den Kitas in der Einheitsgemeinde Klötze gehören Nudeln mit Tomatensoße, wie hier in Magdeburg, zu den Lieblingsspeisen der Kinder.

Klötze. - Mittagessen ist wichtig, besonders für Kinder. Doch den richtigen Lieferanten für die Mahlzeiten zu finden, ist nicht immer so einfach. In jüngerer Vergangenheit hatte es in einigen Einrichtungen der Einheitsgemeinde vermehrt Kritik an den Angeboten des Anbieters, der Firma Dussmann aus Gardelegen, gegeben. Der versorgte bis vor kurzem noch alle Kitas und Schulen in der Stadt.