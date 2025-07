Ein Hacker-Angriff Anfang Juli hatte in der Ameos-Gruppe weite Teile der Technik lahm gelegt. Betroffen davon waren auch die Rettungsdienste im Harz. Läuft der Betrieb wieder normal?

Erstversorgung nach Cyberangriff auf Ameos: Was Patienten in Halberstadt jetzt wissen müssen

Halberstadt. - Noch am Freitag, 18. Juli, hat das Harzklinikum erklärt, dass das Aufkommen in der eigenen Notaufnahme immer noch erhöht sei, weil das Ameos-Klinikum in Halberstadt nicht bei allen Notfällen anfahrbar sei. Betroffen davon seien unter anderem Notfälle mit Schlaganfall, hieß es. Ameos streitet das ab.