Mordprozess in Stendal: Aussage des potenziellen Mörders Tino B. „war kein Geständnis“

Vor dem Landgericht Stendal wird der Mord an Kezhia H. aus Klötze verhandelt.

Stendal. - Wissenschaft trifft auf Justiz – am mittlerweile 14. Prozesstag gegen den mutmaßlichen Mörder Tino B. prallten am Freitag Welten aufeinander. Noch einmal musste ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes in den Zeugenstand. Der Forensiker hatte bereits im Dezember sein Gutachten verlesen und dafür viel Kritik des Gerichtes einstecken müssen. Mit einem Fragenkatalog hatten ihn Ulrich Galler und seine Richterkollegen wieder nach Hause geschickt. Vieles sei nicht nachvollziehbar, hieß es damals. Nun bemühte sich der Experte im zweiten Anlauf deutlich, alle Fragen zu beantworten.