Auf einem Feldweg in Klötze-Nord wird trotz Verbotsschilds Müll entsorgt. Foto: Markus Schulze

Verwaltung Klötze hat offenbar keine Kenntnis von den Zuständen auf einem vermüllten Weg.

Klötze l Ein Feldweg in Klötze-Nord wird schon seit Jahren als wilde Müllkippe missbraucht. Auf einer Fläche neben dem einstigen Hundesportplatz wurden in der Vergangenheit beispielsweise Elektrogeräte und Möbel weggeschmissen. Nach Angaben des Altmarkkreises Salzwedel handele es sich bei dem besagten Standort um ein Grundstück der Stadt Klötze, die folglich auch für die Entsorgung zuständig sei. In den zurückliegenden Tagen wollte sich das Umweltamt vor Ort umschauen (Volksstimme berichtete).

Davon habe die Stadt Klötze jedoch keine Kenntnis erhalten, wie Sachgebietsleiter Gordon Strathausen auf Anfrage mitteilt. Außerhalb von geschlossenen Ortschaften sei seines Wissens nach zudem der Kreis für die Müllentsorgung zuständig.

Dass der Feldweg überhaupt als illegale Deponie genutzt wird, ärgert Strathausen sehr. Zumal die Stadt ein Verbotsschild aufgestellt hat. Kontrolliert werde die abseits gelegene Fläche nicht. „Da sind wir auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen“, erklärt Strathausen und prangert das mangelnde Unrechtsbewusstsein der Leute an. „Dass man nicht zum Wertstoffhof fährt, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt er.