Neue Gehölze am Ohreufer bieten Tieren Rückzugsort

Gladdenstedt/Hanum - Nicht überall an der Ohre kann der Flusslauf so durch Kiesaufschüttungen und den Einbau von Wurzelstubben renaturiert werden wie an der Straßenbrücke zwischen Gladdenstedt und Radenbeck. Weiter flussabwärts in Richtung Hanum steht die Bautätigkeit des Bibers den Initiatoren des Projekts „Blaues Netz im Drömling“ im Wege.