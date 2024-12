Der Eigentümer des einstigen Kulturhauses will das Gebäude der Gemeinde schenken. Die müsste die Grundsicherung vornehmen, um die schrittweise Sanierung und Nutzung würde sich dann ein Förderverein kümmern.

Eigentümer will altes Kulturhaus verschenken

Die hölzerne Dachkonstruktion des Kulturhaus-Hauptgebäudes ist ebenso wie die Ziegeleindeckung trotz jahrelangen Leerstands in einem guten Zustand. Im benachbarten Saal sieht es etwas anders aus. Um das Kulturhaus wieder herzurichten, sind Investitionen in Millionenhöhe erforderlich.

BEETZENDORF. - Das ehemalige Kulturhaus am Beetzendorfer Bahnhof, das 1915 als Hotel errichtet wurde und zu DDR-Zeiten Mittelpunkt des kulturellen Lebens im Ort war, rottet seit über 20 Jahren vor sich hin. Der Eigentümer hat nichts in das Gebäude investiert, statt dessen wurde alles, was irgendwie verwertbar war, abgebaut und weggeschafft. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung, dass das Haus nicht weiter dem Verfall preisgegeben ist, sondern möglicherweise eines Tages wieder für die Beetzendorfer genutzt werden kann.