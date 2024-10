BEETZENDORF. - Am 1. November ist es soweit: Dann öffnet in Beetzendorf der neue Jugendklub in den Räumen der Sportlerklause am Sportplatz. In den vergangenen Tagen haben freiwillige Helfer Hand angelegt, um den ehemaligen Gastraum und das Versammlungszimmer ansprechend zu gestalten und einzurichten.

