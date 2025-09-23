weather wolkig
  4. Gemeinsam gegen Windräder: Neuer Klötzer Verein will Windkraftgegner powern

Der neue Verein „NetzWerkWunder“ will Bürgerinitiativen gegen Windparks eine Plattform für Austausch und Unterstützung bieten. Das sind die ersten Pläne.

Von Meike Schulze-Wührl Aktualisiert: 23.09.2025, 14:51
Eine Wanderung führt zu den verwitternden Rotorblättern, die seit Jahren im Windpark Neuendorf/Kakerbeck abgelegt sind. Foto: Meike Schulze-Wührl

Klötze/Lockstedt. - „Zusammen sind wir stark und bewirken Wunder.“ Das ist das Motto des neuen Vereines „NetzWerkWunder“, der sich Ende Juli gegründet und seinen Sitz im Klötzer Ortsteil Lockstedt hat. Die ersten Vorhaben sind schon festgezurrt.