Der neue Verein „NetzWerkWunder“ will Bürgerinitiativen gegen Windparks eine Plattform für Austausch und Unterstützung bieten. Das sind die ersten Pläne.

Eine Wanderung führt zu den verwitternden Rotorblättern, die seit Jahren im Windpark Neuendorf/Kakerbeck abgelegt sind.

Klötze/Lockstedt. - „Zusammen sind wir stark und bewirken Wunder.“ Das ist das Motto des neuen Vereines „NetzWerkWunder“, der sich Ende Juli gegründet und seinen Sitz im Klötzer Ortsteil Lockstedt hat. Die ersten Vorhaben sind schon festgezurrt.