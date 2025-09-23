Ortsumfahrung für Bundesstraße 244 160-Millionen-Tunnel für Wernigerode: Anwohner fürchten um ihre Häuser – und um geschützte Feuersalamander

160 Millionen Euro für eine Ortsumfahrung für die B244 – doch viele Fragen bleiben offen. Anwohner in Wernigerode wissen nicht, wie nah die neue Trasse mit Tunnel an ihre Grundstücke rückt. Die Angst vor Abriss und Naturverlust wächst.