  4. Ortsumfahrung mit Tunnel für B244 in Wernigerode: Anwohner fürchten um Häuser und Feuersalamander

160 Millionen Euro für eine Ortsumfahrung für die B244 – doch viele Fragen bleiben offen. Anwohner in Wernigerode wissen nicht, wie nah die neue Trasse mit Tunnel an ihre Grundstücke rückt. Die Angst vor Abriss und Naturverlust wächst.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 23.09.2025, 15:52
Ein Feuersalamander sucht den Weg über die Straße im Wernigeröder Friederikental.
Ein Feuersalamander sucht den Weg über die Straße im Wernigeröder Friederikental. Foto: Marc Dominik Rosenzweig

Wernigerode. - Die Probebohrungen am Fenstermacherberg für den geplanten Tunnel der Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 in Wernigerode wecken Ängste in der Nachbarschaft. Veit Vaeckenstedt vom Reiterhof im Mühlental hat bereits Widerstand gegen das 160 Millionen Euro teure Projekt angekündigt.