Ortsumfahrung für Bundesstraße 244 160-Millionen-Tunnel für Wernigerode: Anwohner fürchten um ihre Häuser – und um geschützte Feuersalamander
160 Millionen Euro für eine Ortsumfahrung für die B244 – doch viele Fragen bleiben offen. Anwohner in Wernigerode wissen nicht, wie nah die neue Trasse mit Tunnel an ihre Grundstücke rückt. Die Angst vor Abriss und Naturverlust wächst.
Aktualisiert: 23.09.2025, 15:52
Wernigerode. - Die Probebohrungen am Fenstermacherberg für den geplanten Tunnel der Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 in Wernigerode wecken Ängste in der Nachbarschaft. Veit Vaeckenstedt vom Reiterhof im Mühlental hat bereits Widerstand gegen das 160 Millionen Euro teure Projekt angekündigt.