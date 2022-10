Neues HLF für die Beetzendorfer Wehr: Ein flexibles Gefährt für jede Lage

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Beetzendorfer Feuerwehr am Sonntag die Übergabe des neuen Einsatzfahrzeuges. Auch das neue HLF 20 der Winterfelder Wehr wurde präsentiert. Insgesamt investierte die VG für beide Fahrzeuge 750000 Euro an Eigenmitteln.

Beetzendorf - Ein Hauch von Hollywood lag am Sonntagvormittag am Beetzendorfer Feuerwehrhaus in der Luft. Mit einer beeindruckenden Dramaturgie vollzogen die Kameraden unter den Augen des Publikums, das sich zahlreich zum Tag der offenen Tür eingefunden hatte, den Wachwechsel im Fahrzeugbestand.