Neuferchauer Hauptausschuss befasst sich mit Schulentwicklungsplanung

Eine Grundschule in der Einheitsgemeinde Klötze steht wegen sinkender Schülerzahlen auf der Kippe. Doch wie sieht es bei den anderen Schulbezirken in der Einheitsgemeinde aus?

Wie viele Kinder werden eingeschult? Auch in Neuferchau stand die Schulentwicklungsplanung auf der Tagesordnung.

Neuferchau (scm) - Mit der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung hat sich der Hauptausschuss bei seiner jüngsten Sitzung in Neuferchau befasst. Tenor: Die Grundschule Kusey steht wegen sinkender Schülerzahlen auf der Kippe. Beim Tagesordnungspunkt davor ging es um die Schulbezirke für die Grundschulen in Klötze, Kunrau und Kusey. Manche Ausschussmitglieder setzten die beiden Themen in einen direkten Zusammenhang.