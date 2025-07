WOHLGEMUTH. - Knapp eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass im Beetzendorfer Ortsteil Wohlgemuth mehrere Straßen erneuert wurden. Zwei Verbindungen hat die Gemeinde mit Asphalt versehen. Eine Maßnahme, für die ein Ausgleich in Form von Pflanzungen erfolgen muss. „Dazu sind wir verpflichtet“, erklärte Bürgermeister Enrico Lehnemann im Rat. Doch dass die dafür vorgesehenen Bäume direkt an der Straße vor ihren Grundstücken in die Erde gesetzt wurden, gefiel offenbar nicht jedem der 34 Einwohner.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.