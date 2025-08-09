Schlägerei im Waldbad Klötze Offener Brief: Hier schildern die potenziellen Täter ihre Sicht der Ereignisse in Klötze
Sie sollen den Leiter des Klötzer Waldbades zusammengeschlagen haben. Nun wenden sich offenbar mehrere Beteiligte mit einem öffentlichen Schreiben an die Medien.
Aktualisiert: 09.08.2025, 20:26
Klötze - Sie fühlen sich zu Unrecht diffamiert und einseitig vorverurteilt. Mit einem Offenen Brief wendeten sich am Freitagabend offenbar mehrere unmittelbar an der Waldbad-Schlägerei Beteiligte an die Volksstimme.