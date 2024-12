Der Zweckverband Drömling hat die Trägerschaft für die Einrichtung im Schloss gekündigt und sieht den Altmarkkreis in der Pflicht.

Ökoschule in Kunrau ist geschlossen

Zuletzt unterrichtete Dieter Bednarz aus Niedersachsen in der Ökoschule in Kunrau. Die Einrichtung ist geschlossen.

Kunrau. - Bis zu 3.000 Schüler pro Jahr haben zwischen 2005 und 2020 die Ökoschule im Kunrauer Schloss besucht. Hier, sowie im Naturerfahrungszentrum (NEZ), wurde Kindern und Jugendlichen das Wissen über Tiere und Pflanzen vermittelt. Hier wurden sie an Themen wie Natur und Umwelt herangeführt. Hier wurden sie für den Drömling begeistert. Dementsprechend sind Ökoschule und NEZ in Kunrau eine Institution. Oder besser: Sie waren es. „Die Einrichtungen sind raus, der Zweckverband will nicht mehr“, hieß es im Ortschaftsrat.