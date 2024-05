Pfingstturnier: Hochkarätige Eröffnung in Klötze

Gerhard Gerich aus Klötze chauffierte die Ehrengäste zur offiziellen Eröffnung des Pfingstturniers in Klötze.

Klötze - Ausgesprochen gute Stimmung herrschte Pfingsten in der Reitanlage in Klötze-Süd. Dort richtete der Reit- und Fahrverein des Ortes sein Turnier aus, so wie es alle zwei Jahre Tradition ist. Den Hunderten Zuschauern wurde dabei jede Menge geboten.

So gingen in der fein herausgeputzten Anlage 12 Springen von der Einstiegs- bis zur mittelschweren Klasse über die Bühne. Außerdem fanden Dressurprüfungen, Kreis-Kinder- und Jugendspiele sowie Wettbewerbe im Voltigieren statt und zeigten Gespannfahrer ihr Können. Bei Letzteren konnte es kaum hochkarätiger zugehen. Kutschierte doch der mehrfache Europa- und Landesmeister im Vierspännerfahren, Gerhard Gerich aus Klötze, die Ehrengäste zur offiziellen Eröffnung, bevor er ins Hindernisfahren gegen zwei aktuelle Landesmeisterin im Zweispännerfahren antrat.