Bei Pound Fitness wird mit Hilfe von Schlagzeugstöcken und Musik der ganze Körper trainiert. Die EFA in Klötze bietet im Mai einen solchen Kurs an.

Die Frauen haben Spaß, als sie Pound Fitness in der EFA ausprobieren. Einige melden sich nach der Schnupperstunde gleich für den Kurs an.

Klötze. - Pound Fitness heißt ein neuer Fitnesstrend, der vor wenigen Jahren aus den USA über den großen Teich nach Europa geschwappt ist. Bei dem flotten wie schweißtreibenden Gruppentraining wird mit Hilfe von Musik und Sportgeräten, die Schlagzeugstöcken nachempfunden sind, der ganze Körper in Bewegung gebracht – vom Gehirn bis zum kleinen Zeh. Im Mai soll es einen entsprechenden Kurs auch in Klötze geben. Ab Mittwoch, 8. Mai, bis zum 29. Mai an jedem weiteren Mittwoch in der evangelischen Familienbildungsstätte (EFA). Immer von 17.15 bis 18.15 Uhr.