Die Bauarbeiten am Lückenschluss im Abschnitt von der Kreuzung Nesenitz bis nach Klötze haben begonnen. Für Ende November ist die Fertigstellung vorgesehen.

Spatenstich nach zwölf Jahre Warten in Klötze

Seit Mitte dieser Woche haben die Bauarbeiten für den Lückenschluss am Radweg vom Abzweig Nesenitz bis nach Klötze begonnen.

Klötze. - „Wunder gibt es immer wieder“ - der Song von Schlagersängerin Katja Ebstein trifft für den Lückenschluss des Radweg-Teilabschnitts von der Kreuzung Nesenitz nach Klötze auf jeden Fall zu. Zwölf Jahre warteten die Radfahrer auf den Bau der Reststrecke. Am Mittwoch war es nun so weit: Mitarbeiter einer Salzwedeler Tiefbaufirma rollten mit schwerer Technik an und beseitigten auf der Ackerfläche die Zuckerrüben. Der Mais auf der zweiten Ackerfläche wurde schon abgeerntet.