Restaurant Braunschweiger Hof in Klötze bleibt geöffnet

Gastronom Lars Hilmer setzt sich gegen Gerüchte um den „Braunschweiger Hof“ in Klötze zur Wehr. Das Gebäude soll allerdings verkauft werden.

Klötze. - Sie brodelt mal wieder, die Gerüchteküche. „Und es hört einfach nicht auf“, versucht Lars Hilmer seine Gedanken in Worte zu fassen. Seit etwa Mitte des Jahres hat der Gastronom und Koch, der mit seiner Familie das Restaurant und Hotel „Braunschweiger Hof“ in der Klötzer Innenstadt betreibt, mit Spekulationen zu tun, die das Familienunternehmen betreffen. So werde erzählt, dass das Restaurant demnächst schließe, andere Leute behaupten derweil, dass es bereits geschlossen ist.