Rettungswagen auf Stippvisite bei Kindern im Klötzer Ortsteil Lockstedt

Rettungssanitäter Oliver Ast besuchte die Kita in Lockstedt. Den „Purnitzrabauken“ erklärte er den Rettungswagen.

Lockstedt - Gleich zur Beruhigung: Nein, es ist nichts Schlimmes passiert. Dass der Rettungswagen am Mittwochvormittag in der Kindertagesstätte in Lockstedt für helle Aufregung sorgte, war dem Mini-Projekt „Sirenen“ geschuldet, das bei den Mädchen und Jungen gerade im Tagesprogramm steht.