Die Rohrberger Gemeinderäte wollen auf die Ausweisung von entsprechenden Arealen verzichten, auch wenn dabei Einnahmen verloren gehen. Statt dessen ist ein leichtes Plus bei der Solarenergieerzeugung im Gespräch.

Rohrberg will freiwillig keine Flächen für Windparks ausweisen

ROHRBERG. - Bei der Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie durch die Regionalplanung bleibt die Gemeinde Rohrberg außen vor. Das liegt vor allem daran, dass viele andere Gemeinden vorgeprescht sind und Areale angemeldet haben, so dass das bis 2027 vorgegebene Flächenziel von 1,9 Prozent wohl mühelos erreicht wird. „Wir sind also in einer komfortablen Lage. Wir müssen nichts ausweisen, können dies aber freiwillig“, erläuterte Bürgermeisterin Silke Niebur im Gemeinderat.