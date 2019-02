In Kunrau wurde eine Scheibe eingeworfen. Die Polizei ermittelt. Archivfoto: Roland Weihrauch/dpa

Kunrau l Unbekannten haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Hauptstraße 30 in Kunrau einen Stein gegen die Scheibe einer Verkaufsstelle geworfen. Laut Polizei entstand ein zirka sieben Zentimeter großes Loch. Der Schaden wurde mit 600 Euro beziffert.

Wer zur Aufklärung des Falles beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Klötze in Verbindung zu setzen, Telefon 03909/40 10.