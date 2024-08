Seit Jahren will die Stadt Klötze ihren alten Schadensmelder durch einen neuen ersetzen. Jetzt soll es so weit sein.

Seit Jahren will die Stadt Klötze ihren alten Schadensmelder durch einen neuen ersetzen. Jetzt soll es so weit sein.

Klötze. - Straßenlampen, die nicht funktionieren, waren zuletzt in der gesamten Einheitsgemeinde ein Problem, auch in Wenze. Aber wie kann man die Stadtverwaltung darauf aufmerksam machen? Bei der jüngsten Sitzung des Wenzer Ortschaftsrates regte das neue Ratsmitglied Carsten Täger an, die entsprechenden Kontaktdaten am Schwarzen Brett anzubringen. „Damit die Leute wissen, wo sie sich melden können.“