Autofahrer und Anwohner müssen auf die zugesagte Fahrbahnerneuerung in der Apenburger Vorderstraße noch länger warten. Der Grund liegt in der Nachbarschaft.

APENBURG. - Während auf der frisch sanierten Cheinitzer Straße in Apenburg der Verkehr über eine glatte Fahrbahn rollt, müssen Autofahrer auf der Vorderstraße nach wie vor Slalom um die vielen Löcher fahren. Am Ende des Winters zeigt sich die ohnehin marode Verbindung in einem noch schlechteren Zustand. Überall bröckeln die Reste der Fahrbahndecke und geben das alte Kopfsteinpflaster frei. Wer seinen fahrbaren Untersatz schonen will, ist gut beraten, sich an das vom Kreis ausgeschilderte Höchsttempo von 30 Stundenkilometer zu halten.