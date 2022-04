Schöner heiraten: Am Klötzer Rathaus soll neues Standesamt entstehen

Vielseitig nutzbar sein soll das neue Gebäude, das in der Nähe des Klötzer Rathauses gebaut werden soll. Was neben dem Standesamt noch einzieht.

Weichen soll das alte Haus an der Mittelstraße, das in der Nähe des Rathauses steht. Auf dem Foto ist die Rückseite zu sehen. Entstehen soll ein vielseitig nutzbarer Neubau.

Klötze - Leicht verändern könnte sich das Gesicht der Klötzer Innenstadt in Zukunft: Das alte Haus an der Mittelstraße, in dem das Archiv der Stadt untergebracht ist, soll abgerissen werden. Entstehen soll an der Stelle, ganz in der Nähe des Rathauses, ein Neubau. Das plant die Stadt.