Die Klötzer Wasserwacht kann sich über neue Mitglieder freuen. Das sanierte Waldbad sorgt für mehr Zuspruch. Weitere Kurse sind für 2025 wieder in der Planung.

Mitglieder-Boom in Klötze

Monika Gille und Tobias Kramer leiten die Klötzer Wasserwacht. Sie können sich über zehn Neuanmeldungen in zwei Jahren freuen.

klötze. - Fast schon einen Boom erlebte die Klötzer Wasserwacht in den vergangenen zwei Jahren, als das Waldbad auf Grund der Sanierungsarbeiten geschlossen war und die Rettungsschwimmer ihre Übungsstunden in Beetzendorf absolvierten. Doch das tat dem Verein keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Insgesamt zehn neue Mitglieder konnte der Vorsitzende Tobias Kramer mit seiner langjährige Vorgängerin im Amt und Vorstandsmitglied, Monika Gille, 2024 und 2023 begrüßen. Diese Bilanz zogen sie in einem Gespräch mit der Volksstimme.