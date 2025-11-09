Sie helfen in der Stadt Klötze, wenn es richtig kracht

Sie trainieren regelmäßig ihr Agieren, um für den Ernstfall gewappnet zu sein: die Mitglieder der Örtlichen Einsatzleitung. Die Männer sind auch alle ehrenamtlich in ihren Ortsfeuerwehren aktiv.

Klötze. - Ein Busunfall mit vielen Verletzten, Evakuierung wegen eines Bombenfundes, eine Explosion oder ein Unwetterereignis mit großem Ausmaß sind Szenarien, in die keiner involviert sein und sich vorstellen will. Dennoch kann es in jedem Ort zu jeder Zeit zu solch einem Großschadensereignis kommen – auch in der Einheitsgemeinde Klötze. Dann muss der Bürgermeister in seiner Funktion als politisch Gesamtverantwortlicher sowohl Verwaltungsmaßnahmen als auch Einsatzmaßnahmen veranlassen und koordinieren. Doch damit steht er nicht alleine da. Im Ernstfall kann er auf einen ganzen Stab aus Feuerwehrleuten bauen.