Senioren konnten mit René Wölfer (SPD) offen über ihre Sorgen sprechen. Es entstand eine hitzige Diskussion. Zuvor wurden zwei Magnolien im Wohnpark gepflanzt.

Eggersdorf. - Im Wohnpark der Lebensgeister in Eggersdorf wurden am Mittwoch zwei Magnolienbäume gepflanzt. Die Bäume sollen künftig Schatten spenden und das Gelände besonders im Frühjahr mit ihren prunkvollen Blüten aufwerten. Ein ruhiger Auftakt am späten Nachmittag, bevor es anschließend im Bürgerhaus lebhaft zuging. Dort nutzten die Senioren des Ortes die Gelegenheit, um mit René Wölfer (SPD) ins Gespräch zu kommen. Schnell zeigte sich, dass die Senioren viele kritische Fragen mitgebracht haben.