Stadt Klötze beklagt dreiste Blumendiebe und Zerstörungswut

Gerade sind die Rabatten in Klötze bepflanzt worden, schon zerstören Diebe alles wieder. Wie die Stadt jetzt dagegen vorgehen will.

Klötze - Gerade erst hat die Stadtwirtschaft die Beete und Rabatten mit unzähligen Blumen und frischem Rindenmulch mühevoll verschönert – da ist von dieser Pracht an manchen Stellen nicht mehr viel zu sehen. Diebe treiben ihr Unwesen. Was die Stadt unternehmen will.