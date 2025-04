Umweltministerin in der Altmark

Eine junge Wildkatze. Aufnahmen der scheuen Tiere gelangen zuletzt auch in der Altmark. Bei Jemmeritz wurde sogar eine Katze mit zwei Kitten fotografiert.

Klötze - Großer Rummel am 7. April 2025 am Forsthaus Döllnitz: hochrangige Vertreter des BUND, Staatssekretär Steffen Eichner und selbst die Bundes-Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) hatten den Weg in das Landschaftsschutzgebiet Zichtauer Berge und Klötzer Forst gefunden. Nur die, um die es eigentlich ging, zeigten sich nicht. Damit hatte aber auch niemand gerechnet, denn Wildkatzen sind sehr scheue Tiere.