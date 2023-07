Beetzendorf/Tangeln - Auf der Kippe steht die Tangelner Kita Kleine Strolche nicht das erste Mal. Bereits 2011 drohte ihr die Schließung, nachdem die Kinderzahl auf neun gesunken war. Doch kurze Zeit später gab es unerwarteten Zulauf. Zeitweise wurde sogar nahezu die volle Auslastung der angebotenen 25 Plätze erreicht.

Inzwischen zeigt der Trend aber wieder deutlich nach unten. Mit einem neuen Tiefststand ab August, wie Susann Meinecke, Kita-Fachbereichsleiterin der Verbandsgemeinde (VG), am Mittwoch im VG-Rat informierte. Demnach würden nach dem Weggang der Schulanfänger dann nur noch sieben Kinder in der Einrichtung betreut werden. „Das ist eine traurige Nachricht“, meinte sie, zumal das Tangelner Elternkuratorium in den vergangenen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um für die Kita zu werben. Doch das offenbar ohne Erfolg, Anmeldungen blieben aus.

Um zumindest den Betrieb mit verkürzten Öffnungszeiten sicherzustellen, stellt die VG in der Tangelner Kita derzeit mehr Personalstunden zur Verfügung, als das Kinderförderungsgesetz vorsieht. Doch dies kann schon aus Kostengründen nicht lange aufrechterhalten werden.

Noch im Januar gingen 14 Kinder in die Einrichtung. „Diese Zahl ist dann aber kontinuierlich gesunken“, hieß es im VG-Rat. Die Gründe sind laut Susann Meinecke vielfältig. Mancher entscheide sich etwa aufgrund des Arbeitsweges oder der Nähe zu anderen Familienmitgliedern, die ab und zu aushelfen, für eine andere Kita

Und dann ist da noch das eingeschränkte Betreuungsangebot in Tangeln aufgrund der geringen Auslastung. „Wir arbeiten dort seit geraumer Zeit mit verkürzten Öffnungszeiten. Den Acht-Stunden-Betreuungsanspruch erfüllen wir, aber nicht die zehn Stunden, um nicht noch mehr Personal reinzugeben“, erklärte Meinecke. Die Eltern hätten dies mit viel Verständnis mitgetragen, doch dann habe es erste Ummeldungen gegeben.

Ausschusschef fordert Konzept der Verwaltung

Für den VG-Sozialausschussvorsitzenden Günther Serien ist das Thema nicht neu. „Über die ungenügende Auslastung der Kitas in Tangeln und Ahlum reden wir schon lange“, meinte er. Doch trotz seiner Aufforderung an die Verwaltung, ein Konzept zur Schließung einer der beiden Einrichtungen vorzulegen, habe es bis heute keine Zuarbeit gegeben. „Das ist unbefriedigend“, ärgerte sich Serien. Für den Ausschusschef steht fest: „Wir müssen den Leuten reinen Wein einschenken.“ Die Entscheidung könne nur Tangeln oder Ahlum lauten, wobei es für beide Einrichtungen ein Für und Wider gebe. „Die Entscheidung steht auf der Tagesordnung, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich erwarte jetzt eine Zuarbeit für den Sozialausschuss“, drängte Günther Serien die Verwaltung zur Eile.

Zur Erinnerung: Die Kita in Mehmke wurde vom VG-Rat 2022 geschlossen, weil dort nur noch zwölf Kinder betreut wurden. Mit sieben liegt Tangeln ab August noch weit unter dieser Marke. Und auch die Ahlumer Kita ist gerade einmal zur Hälfte ausgelastet. Hinzu kommt, dass beide Gebäude sanierungsbedürftig sind und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. „Auch das muss in die Entscheidung mit einbezogen werden, nicht nur die Anzahl der Kinder“, betonte Beetzendorfs VG-Ratsmitglied Lothar Köppe.

Sollte Tangeln als Standort bleiben und Ahlum geschlossen werden, muss auf jeden Fall mehr Platz geschaffen werden. Das vorhandene Gebäude ist zu klein. Von Seiten der Verwaltung wurde schon ein kleiner Anbau ins Spiel gebracht, in dem das Büro der Leiterin untergebracht wird, um zusätzliche Betreuungsfläche zu generieren.