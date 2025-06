SLK LIve: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Azubis von Novelis und Kastanienschüler arbeiten in Aschersleben Seite an Seite, in Strenznaundorf landen Außerirdische an Pfingsten beim Räuberfest, in Barbys Stadtarchiv schlummern Jugendstreiche der besonderen Art: Im Ticker von Dienstag, 10. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.