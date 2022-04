Tempotafel statt Warnpuppe für Apenburger Kreuzung angeregt

In der Diskussion um eine Entschärfung der gefährlichen Kreuzung am Apenburger Dorfplatz gibt es einen neuen Vorschlag. Eine Tempotafel soll dafür sorgen, dass die Autofahrer dort vom Gas gehen.

Apenburg - Wie können Autofahrer an der unübersichtlichen Kreuzung am Apenburger Dorfplatz zum Langsamfahren angehalten werden, damit sie beispielsweise Kinder auf dem Weg zur Schule nicht gefährden? Über diese Frage wird im Flecken Apenburg-Winterfeld weiter nachgedacht, ohne dass eine Lösung in Sicht ist.