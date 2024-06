An der östlichen Seite der Winterfelder Straße Am Dornbusch soll ein neues Baugebiet entstehen. Für die Bebauung der bis zu neun Parzellen gelten klare Regeln, die der Rat jetzt gebilligt hat.

WINTERFELD. - Für Bauwillige in Winterfeld gibt es schon bald neue Hoffnung auf einen geeigneten Platz, um den Traum von den eigenen vier Wänden Wirklichkeit werden zu lassen. Nachdem an anderen Stellen im Ort keine Bauplätze mehr verfügbar sind, soll auf privatem Grund am östlichen Ende der Straße Am Dornbusch ein neues Baugebiet entstehen. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans jetzt zu, der noch öffentlich ausgelegt und dann endgültig beschlossen werden soll.