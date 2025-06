FCM-Legende Christian Beck überreicht beim Sommerfest des Stiftungsgymnasiums in Magdeburg zwei Trikots für den guten Zweck. Der erste Abijahrgang der Schule muss Geld sammeln für den Abiball.

Magdeburg. - Viele Schüler, Eltern und Lehrer sammeln sich auf dem Schulhof des Internationalen Stiftungsgymnasiums in der Alten Neustadt. Hier wird das erste Sommerfest gefeiert. Organisiert wurde das fast im Alleingang von c elf Schülern der elften Klasse. Denn ihr Jahrgang sammelt aktuell bereits Geld für den Abiball, der im kommenden Jahr stattfinden soll. Dafür haben die Schüler nicht nur ein großes Programm auf die Beine gestellt, sondern auch eine Tombola und einen ganz speziellen Gast organisiert: FCM-Legende Christian Beck.

Der Fußballer überreicht in Vertretung für den Verein zwei Trikots, inklusive Unterschriften der aktuellen Zweitliga-Mannschaft. Mit wenigen Ausnahmen, wie der 37-Jährige dem Moderator Holger Salmen auf der Bühne verrät. Einige Spieler befinden sich nach der erfolgreichen Saison, die der 1. FC Magdeburg auf dem fünften Tabellenplatz beendete, noch im Urlaub.

Für den Schulhof: Einnahmen aus der Tombola werden geteilt

Gesponsort werden die FCM-Trikots dem Gymnasium für die Tombola. Die Einnahmen daraus und aus dem Verkauf von Essen und Getränken kommen zwei Herzensprojekten zu Gute: „In diesem Jahr geht das Geld zu gleichen Teilen in die Verschönerung des Schulhofs und die Abikasse der 11er“, sagt Schulleiterin Juliane Behrendt. Sie sei mit Stolz erfüllt auf die Schüler, die das Fest organisiert haben. Darunter ist auch Ariana Wenning, die sich in den vergangen Wochen federführend um das Sommerfest gekümmert hat. Sie gehört zu den Schülern, die 2026 als erster Jahrgang das Abitur am Stiftungsgymnasium machen werden.

Auf der Bühne sind neben Lehrer- und Schülerband dann auch noch der Schülerchor zu sehen. Mehrere Aktionsstände laden zu kreativem Basteln eines Festivalarmbands oder dem Erwerb eines Live von Schülern gezeichneten Porträts ein. Auch ein Glücksrad mit Sofortgewinnen erwartet die Besucher. Bei der Gastronomie freuen sich Schüler, Lehrer und Eltern über Brat- und Veggiewürstchen vom Grill oder aber leckeren Kuchen und Muffins. Auch die Eiszauberei ist mit einem Eismobil vor Ort und sorgt für die Erfrischung.