Freiwilliges Engagement Überwältigender Einsatz: So wichtig ist den Klötzern ihr Waldbad

Das lange geschlossene Freidbad soll demnächst wieder öffnen. Es muss nur noch geputzt werden. Und die Klötzer helfen am Sonnabend in so großer Zahl, dass die Organisatoren fast sprachlos sind.