Ein 18-Jähriger verlor die Gewalt über seinen Pkw. Sein Polo wird aus der Kurve getragen.

Klötze/Kusey l Die Gewalt über sein Auto verlor ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag zwischen Klötze und Kusey. Als er gegen 17.20 Uhr mit einem Polo in Richtung Klötze fuhr, kam er in einer Linkskurve mit dem Auto rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Maisfeld.

Der Polo ist dabei beschädigt worden.