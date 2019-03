Ein Autofahrer hat in der Nähe von Klötze zwei Rennradfahrer ausgebremst. Einer der beiden verletzte sich schwer.

Klötze (dpa) l In der Altmark hat ein Autofahrer zwei Rennradfahrer auf einer Landstraße ausgebremst und einen Zusammenstoß provoziert, bei dem ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Am Samstag hatte der 50-Jährige die beiden Radler zwischen Klötze und Bandau zunächst per Handzeichen aufgefordert, den Radweg neben der Landstraße zu benutzen, wie die Polizei am Sonntag in Salzwedel mitteilte. Die Rennradfahrer winkten ab.

Der Autofahrer überholte sie daraufhin, scherte kurz vor ihnen ein und bremste stark ab. Einer der Radfahrer fuhr auf den nun stehenden Wagen auf. Er verletzte sich trotz Schutzhelms schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.