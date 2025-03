Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt So urteilten die Richter über den Beamten Ulf D.

Er war jahrelang auch dienstlich ohne Führerschein unterwegs und mehrfach betrunken am Steuer. Die Stadt Klötze wollte Amtsleiter Ulf D. kündigen, scheiterte aber an dessen Beamtenstatus. So urteilte jetzt das Oberverwaltungsgersicht.