Der Trimm-dich-Pfad in Klötze ist desolat. Die Stationen sind morsch und nicht nutzbar, das Unkraut sprießt. Besserung ist angekündigt.

Klötze l „Hier kann man in der gesunden Waldluft nach Herzenslust seine Kräfte trainieren und überflüssige Pfunde abbauen. Die ganze Familie kann sich austoben.“ Mit diesen Worten wird auf der Homepage der Stadt Klötze für den Trimm-dich-Pfad am Klötzer Ortsausgang in Richtung Jemmeritz geworben. Doch derzeit lässt die Anlage viele Wünsche offen.

„Der Trimm-dich-Pfad gibt kein gutes Bild ab“, meint Bernd Unruh, der für die SPD im Klötzer Ortschaftsrat sitzt. „Die Geräte sind entweder weg oder verfault. Das meiste befindet sich in einem katastrophalen Zustand“, kritisiert er.

Auch am Donnerstagabend bot der Trimm-dich-Pfad ein trauriges Bild. Zwar ist der Standort im Wald wunderschön. Aber das allein dürfte nicht reichen, um Menschen für einen Besuch zu begeistern. Schon am Eingang zum Trimm-dich-Pfad sieht es wenig einladend aus. Das Unkraut steht meterhoch und versperrt den Zugang zum Unterstand für den Tastpfad, in dem Müll und Äste liegen. Entlang der Strecke tritt keine Besserung ein. Die Stationen sind überwiegend nicht mehr nutzbar, weil das Holz morsch ist. Wer nicht aufpasst, verletzt sich. Sprossen liegen daneben, Pfähle sind umgeknickt und die Schilder, die Auskunft über die jeweiligen Übungen geben sollen, hängen daneben oder fehlen ganz.

Weg für Kinder

Immerhin, bei der Stadt Klötze sieht man das genauso. „So, wie sich das im Moment darstellt, ist das kein Trimm-dich-Pfad“, antwortete Hauptamtsleiter Matthias Reps gestern auf Nachfrage der Volksstimme. Kurz zuvor hatte er die Anlage selbst in Augenschein genommen. Sein Eindruck? „Ich bin enttäuscht über den Zustand.“ Nächste Woche, so kündigte Reps an, wolle er Gespräche führen, zum Beispiel mit der ABS Drömling, um einen Ortstermin zu vereinbaren und zu klären, wie sich an der Situation möglichst schnell etwas ändern lässt.

Reps, der sich den Trimm-dich-Pfad nach eigenen Angaben „persönlich auf die Fahne geschrieben hat“, drückt aufs Tempo, denn in drei Wochen beginnen die Sommerferien. Bis dahin sollen zumindest die Wege, die von Sturmholz gesäumt sind, wieder begehbar sein und an den Stationen die Info-Schilder wieder angebracht werden. Auch die Brennesseln vor dem Tastpfad sind dem Hauptamtsleiter aufgefallen. „Die kommen weg. Es muss aufgeräumt werden, damit es ordentlich aussieht“, nannte der Hauptamtsleiter eine der ersten Aufgaben.

Außerdem schwebt ihm vor, dass ein Weg angelegt wird, damit Kita- und Schulkinder nicht dem Straßenverkehr ausgesetzt sind und gefahrlos zum Trimm-dich-Pfad kommen können. „Der macht doch nur dann Sinn, wenn er auch öffentlich zugänglich ist“, betonte Reps.