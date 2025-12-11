Eine ungeahnte Blüte erlebte der Obstanbau in und um Klötze in der Altmark und damit verbunden die Verarbeitung der Früchte in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Welche Rolle Weintrauben aus Süddeutschland dabei spielten.

Der Briefbogen zeigt, zu welch großem Unternehmen die Weinkellerei in den 1920er Jahren gewachsen war. Möglich wurde das, weil die Genossenschaftler anfangs unter großen persönlichen Opfern gewirtschaftet und sich uneigennützig in den Dienst des Unternehmens gestellt hatten.

Klötze - Dieses Jahr ist es 130 Jahre her, dass der Arzt Dr. Görges mit dem Obstbau in Klötze begonnen hat. Im Laufe der nächsten Jahre wuchs die Fläche, die er der Gemarkung nach „Gut Hasselbusch“ nannte, von anfangs 4,5 Hektar auf mehr als 100 Hektar an. Ein beeindruckender Aufschwung, der Jahrzehnte anhielt. Und doch gibt es den „Bretterknaller“, wie der Apfelwein scherzhaft genannt wurde, nicht mehr.