Jürgen Benecke aus Beetzendorf hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt: Er hat sich zu Fuß von seinem Heimatort bis Santiago de Compostela auf den Weg gemacht.

In Nicola aus der Schweiz und Olli aus Chemnitz hatte Jürgen Benecke (rechts) gute Begleiter gefunden.

Beetzendorf/Santiago de Compostela. - Jürgen Benecke hat es geschafft: Er ist von seinem Wohnort Beetzendorf nach Santiago de Compostela gepilgert. Zu Fuß. 3.268 Kilometer in insgesamt 148 Tagen. „Die letzten 100 Kilometer waren wie ein Wandertag. Das hatte den Vorteil, dass man sich nicht mehr verlaufen kann“, erzählt er nach seiner Rückkehr mit einem Augenzwinkern.